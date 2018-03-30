Taksi sürücüsüne satırla saldırdı

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde bir kişi, taksiye satırla saldırdı. Kızının kaçırıldığını iddia eden M.F.O, kızı ve yanındaki M.A.'nın bindiği Süleyman Doğan'ın kullandığı ticari taksiye satırla saldırdı. M.F.O'nun taksisinin camı ve kaportasına elindeki satırla vurduğunu öne süren sürücü Doğan, şikayetçi oldu. Polis merkezine getirilen M.F.O. kızının kaçırıldığını iddia ederken sürücü kızın kendi isteğiyle taksiye bindiğini söyledi. E.O. ve M.A'nın düğünlerinin yapıldığı, ailenin ise kızlarını vermekten vazgeçtikleri ileri sürüldü.