Vali Demirtaş: "Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazırız"

Vali Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Nisan 2018 Pazar günü Adana'ya gelecek olmasından dolayı kamu kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek, alınan tedbirleri değerlendirdi.

Vali Demirtaş'ın başkanlığında valilikteki salonunda gerçekleşen toplantıya vali yardımcıları Mustafa Yavuz ve Murat Süzen, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, kaymakamlar ile kamu kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Nisan 2018 Pazar günü ilimize teşrif edecek olmasından dolayı, kurumlarımız arasındaki koordinasyonu ve alınacak tedbirleri değerlendirdik" dedi.

Vali Demirtaş, Adanalılar ile buluşarak, kucaklaşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız ile birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazırız" diye konuştu.