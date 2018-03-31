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Alkollü duygu sömürücüsü

’nın Manavgat ilçesinde alkol alıp dilenen yaşlı kadın zabıtaya kök söktürdü. Yakalanan dilencilere 248’er lira para cezası uygulandı

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Alkollü duygu sömürücüsü
Antalya'NIN Manavgat ilçesinde dilenci ve kaçak parfüm satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belediyeye götürülmek istenen dilenci kadın aldığı alkolün etkisiyle hem zabıtaya hem de gazetecilere hakaretler yağdırdı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Antalya Caddesi'nde dilenci ve kaçak parfüm satıcılarına yönelik ortaklaşa operasyon düzenledi.

'SİZE Mİ SORACAĞIM' DEDİ
Operasyonda 2 parfüm satıcısından biri kaçarak izini kaybettirirken, köprü üzerinde küçük yaşta çocuk ile birlikte klarnet çalarak para toplayan 1 kişi ve 2 küçük bebek ile 4 dilenci kadın yakalandı. Alkol aldığı tespit edilen bir kadın dilenci polise ve zabıtaya zor anlar yaşattı, haber için orada bulunan gazetecilere hakaretler yağdırdı. Zabıta ve polisin "Bu kadar alkol alıp insanları rahatsız etmeye utanmıyor musun?" sorusuna "Size mi soracağım?" diyen kadın basın mensuplarını tehdit ederek küfürler yağdırdı. Dilencilere 248'er TL para cezası uygulandı.
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Alkollü duygu sömürücüsü
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