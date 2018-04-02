Okuma-yazmada Antalya farkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliğinde Antalya
7 yıldır zirveyi bırakmıyor. Antalya
'da okur-yazar oranı yüzde 98,52'ye yükseldi. Mart ayında tekrar başlatılan 'Okuryazarlık Seferberliği' ile tekrar atılıma geçildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında kurulan 'İl ve İlçe Yürütme Kurulları, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, belediyeler ve kurumların işbirliğiyle il genelinde kurslar açılarak hedef yüzde 100 okur-yazarlık olarak belirlendi. 662 KURSTA 6 BİN KİŞİ
Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, 2008'de Antalya'da okumayazma bilmeyenlerin sayısının 83 bin iken açılan kurslar ve projelerle 2016 yılında bu rakamın 25 bin 584 kişiye düştüğünü söyledi. 20 Halk Eğitim
Merkezi tarafından açılan kurs sayısının bir ayda 662'ye ulaştığına dikkat çeken Arslan, "Kısa sürede 3 bin 496'sı kadın 6 bin 57 kişi kurslara katıldı" dedi. ANTALYA'DA HERKESE ULAŞILACAK
Arslan, son 7 yıldır okur-yazarlık oranında zirveyi bırakmadıklarını ve oranı yüzde 98.52'ye çıkardıklarını vurguladı. Arslan, "Kursuna katılmak ve devam etmekte zorlanan yaşlılar ile engelli olan vatandaşlara evde eğitim verilecek şekilde planlama yaptık. Halk Eğitim Merkezleri, okullar ve mahalle muhtarları alan taramaları yapmaya devam ediyor. Okuma-yazma bilmeyen bütün Antalyalılara ulaşmak istiyoruz. Çünkü hedefimiz okuma-yazma bilmeyen bir tek kişi dahi bırakmamak" diye konuştu. Milli Eğitim Müdürü Arslan, 303 Suriyelinin de kurslarda okuma yazma öğrendiğini kaydetti.