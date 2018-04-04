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6 bin paket ele geçirildi

polisinin bir araçta yaptığı aramada, değişik markalarda gümrük kaçağı 6 bin paket sigara ele geçirildi.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:30
6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışı, nakli ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sürücülüğünü H.Ö.'nün yaptığı bir aracı izlemeye alan ekipler, şahsın taşıdığını belirledi. Bunun üzerine aracı durdurarak arama yapan ekipler, aracın çeşitli bölgelerine saklanmış 6 bin paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayda araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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