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Mezarlığa çirkin saldırı

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018
Mezarlığa çirkin saldırı
Antalya'NIN Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'ndeki Yörük Mezarlığı'nda mezar taşlarına yapılan çirkin saldırı vatandaşı çileden çıkardı. Babası ve kardeşinin mezar taşlarının kırıldığını söyleyen Raziye Çakır, saldırının akrabası M.A. tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Yaşananları anlatan Raziye Çakır, "Pikniği gitmişler alkol almışlar. Dönerken mezarlığa gelip taşları kırdılar. Ölülerimizden ne istedin?" diye isyan etti. Çakır'ın yeğeni Fatoş Keskin ise, mahalleli olarak aralarında para topladıklarını ve mezar yerini satın aldıklarını söyledi. Keskin, "Ortada bir miras kavgası var. Mezarlık yeniden satılmış ve bundan mahallelinin haberi yok. M.A. mezarı satanlardan para istemiş alamayınca bunu yapmış" iddiasında bulundu. Mezar taşlarını kırdığı ileri sürülen M.A. karakoldaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
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Mezarlığa çirkin saldırı
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