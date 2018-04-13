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Öğrenciler Hastalıklar hakkında bilgilendirildi

(AÜ) öğrencilerine Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve verem hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 14:26
Öğrenciler Hastalıklar hakkında bilgilendirildi

AÜ Elmalı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Elmalı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve verem hastalığı hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi. Sağlık Müdürlüğü temsilcisi Necip Güven, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının kenelerden bulaştığını, bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğadaki kene sayısının artmaya başladığını, yaz aylarında maksimum seviyeye ulaştığını belirtti. Güven "Ancak doğada bulunan kenelerin bazı türleri sadece bu hastalığı bulaştırıyor. Bağ, bahçe, tarla ve orman gibi riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetlerin seçilmesi gerekiyor. Riskli alanlardan döndükten sonra vücudumuzu kontrol etmeliyiz. Kene ısırması veya kene tutunmasına maruz kalanların keneyi pens yardımı ile hızlı şekilde çıkartması gerekiyor. Eğer çıkartılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Keneyi çıplak elle müdahale etmek veya yakmaya çalışmak kenede bulunan mikrobun kana karışmasına sebep olur. Bunun da hasta olma riskini arttıracağının bilincinde olmamız gerekir" dedi.

Ayrıca verem hastalığı hakkında bilgilendirme yapan Necip Güven, hastalığa yakalanan bireylerle aynı ortamda bulunmanın hastalığın bulaşma riskini arttırdığını belirtti. Veremin uzun süreli öksürük, terleme, halsizlik, kilo kaybı gibi belirtilerinin olduğunu aktaran Güven, dengeli beslenme, sigaradan ve stresten uzak durmanın vereme yakalanma riskini azalttığını, vereme yakalanan hastaların tarafından ücretsiz tedavi ettirildiğini kaydetti.

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Öğrenciler Hastalıklar hakkında bilgilendirildi
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