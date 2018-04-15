Büyükşehir işçisini yine sevindirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. İki yıllık dönemi kapsayan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin yevmiyelerine ilk yıl için günlük 16 lira, ikinci yıl içinse enflasyon oranında zam yapıldı.

YÜZDE 11'LİK ARTIŞ

Sosyal yardımlarda da yüzde 11'lik artış sağlandı. 464 kadrolu işçiyi kapsayan anlaşma için imza töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Talha Kandil, belediye bürokratları ve çalışanları katıldı.

EN YÜKSEK ÜCRET

Başkan Türel, 30 büyükşehir belediyesi arasında işçisine en yüksek ücreti ödeyen belediye olduklarını söyledi. Türel, "Diğer büyükşehir belediyelerinde ortalama yevmiye 100, en yüksek yevmiye 140-150 TL civarındayken bizim ortalama yevmiyemiz 151 TL, en yüksek yevmiyemiz de 240 TL idi. Diğer sosyal yardımlar ve ek ödemelerde de en yüksek ücreti ödeyen belediye yine şükürler olsun Antalya Büyükşehir Belediyesi'dir. Alnınızın teriyle aldığınız her kuruş sizlerin hakkıdır. Ananızın ak sütü gibi helal olsun" ifadelerini kullandı.