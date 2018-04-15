Mantarla tersine göç

Burdurlu Mustafa Külür, 10 yıl önce kaymakamlıktan aldığı 15 bin liralık krediyle kurduğu kültür mantarı tesisini geliştirerek örnek olduğu köyünde, köy halkını bu işe yönlendirerek tersine göçü teşvik etti. Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Çatak köyü halkının neredeyse tamamı, Mustafa Külür sayesinde kültür mantarını gelir kapısı yaptı. Köylüler bahçelerinde kurdukları iklimlendirme özelliğine sahip 150 üretim odası ile yıllık ortalama bin 800 ton mantar üretiyor.



HERKES KÖYE DÖNÜYOR

Samsun, Muğla, Antalya, İzmir ve Bursa gibi illere gönderilen ve kilosu tüccara 4 liraya satılan kültür mantarı, 585 nüfuslu köyde vatandaşın yüzünü güldürüyor. Köylüsünü kültür mantarıyla tanıştıran, tanıştırmakla kalmayıp yediden yetmişe herkesi mantar üreticisi haline getiren 39 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Külür, "Burada bir tesis kurdum. Bunda devletimizin desteği büyük. Kültür mantarı üreticiliğini köyümde başlattım, tüm köylüye öğrettim. Hepimizin geçim kaynağı artık mantar oldu. Kendi tesisinde 12 işçinin çalıştığını dile getiren Külür, göç veren bir köy iken artık gidenlerin neredeyse tamamının geri dönüp köyde mantar işi yapmaya başladığını söyledi.

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