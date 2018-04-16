Çalışmaya devam talimatı

Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya
'nın Alanya ilçesinde, AK Parti Alanya 5'inci Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katıldı. KADINLARA ÖNEM
AK Parti'nin kurucusu olduğu dönemde en çok kadınlara önem verdiklerini, diplomaside, ekonomide bunun yararını gördüklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu görevi Şükran Çalık iyi bir sebeple devretti. İlçe yönetimine geçti. Her şey makam mevki için değil. Araya fitne sokmadan çalışmamız lazım. İstişare sonucu Gülay Özen'i belirledik. Gönlünden geçenler alınmasın. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Suriye'deki gelişmeleri de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Sırf Müslüman diye bir zalim desteklenmez. Sırf Müslüman diye DEAŞ
terör örgütü desteklenir mi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama terörist, ben onun arkasında mı duracağım?" diye konuştu. 2019'UN ÖNEMİ
Antalya AK Parti Milletvekili Sena Nur Çelik ise "AK kadroların Türkiye'yi nereden nereye getirdiğine hepimiz şahidiz. 2023 hedeflerimize ulaşarak halkımızın refahını arttırmak için aralıksız çalışıyoruz" dedi. 2019 seçimlerinin Alanya için önemine değinen Çelik, "2019'da Alanya'mızda Sayın Cumhurbaşkanımıza mahcup olmayacağız" diye konuştu. Genel kurula milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın ve Mustafa Köse
ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve kadın kolları üyeleri katıldı.