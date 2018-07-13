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Yaylada sinyal avı

’nın bin 856 rakımlı ’nda vatandaşlar, telefon şebekesinin çektiği yere ‘iki kertik’ diye yazıp sinyal avlıyor

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Yaylada sinyal avı
Antalya'NIN Gazipaşa ilçesinde Beyrebucak ve Korubaşı Mahallesi halklarının göç ettiği bin 856 rakımlı nda telefon şebekesi çekmiyor. Yapılan onca müracaata rağmen yaz aylarında 170 hanenin göç ettiği yaylaya bir baz istasyonu kurduramayan yayla sakinleri, dağın eteğinde bir taşın çevresinde zaman zaman sinyalin geldiğini keşfetti. Bölgeye işaret koymak için taşın üzerine 'çizgi' anlamına gelen "iki kertik" yazan yayla sakinleri, görüşme yapmak isteyenleri bu bölgeye yönlendiriyor.

ESİNTİ OLUNCA ÇEKMİYOR
Yaylaya gelen Hatice Dolu, yaylada telefonun önemli bir sorun olduğunu belirterek, "Yaylamızda elektrik, telefon yok. Bunlar olsa çocuklarımız da bizim yanımıza gelir ancak elektrik, telefon ve internet olmayınca çocuklarımızı yaylaya gelmiyor. Sevdiklerimizle görüşmek için buraya geliyoruz" dedi. 'İki kertik' noktasında sinyal yakalamaya çalışan Münevver Gülcan ise "Esinti olduğunda çoğu zaman çekmiyor. Taşın üzerine iki kertik yazmışlar. Ben de bu sene geldim, yeni öğrendim" diye konuştu.
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Yaylada sinyal avı
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