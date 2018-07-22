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Büyükşehir’in 92 eve ‘engelsiz’ dokunuşu

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Büyükşehir’in 92 eve ‘engelsiz’ dokunuşu
AntalyaLYA Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsiz bir ' hedefiyle engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak projeler hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 2015 yılında başlattığı 'Engelsiz Mekanlar Projesi' ile engelli bireyler evlerinde rahat ediyor. Engelli bireylerin evleri, kullanımlarına uygun hale getiriliyor. Bireyin kendi evinde rahatlıkla hareket edebilmesine olanak sağlanıyor. Bugüne kadar 92 evde ihtiyaca yönelik tadilat işlemi gerçekleştirildi.

YAŞAM KOLAYLAŞIYOR
Engellilerin özel mülkiyetlerinde yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar kapsamında, evlerin girişine rampa yapılması, eşiklerin kaldırılması, banyo- tuvalet tadilatı, priz, mutfak tezgahları kapı ve pencereler yeniden düzenlenerek engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi var. Evleri daha ergonomik hale gelen engelli bireylerin günlük yaşamı kolaylaşırken, mekânsal iyileştirmelerle sosyal yaşamları daha elverişli hale geliyor.
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Büyükşehir’in 92 eve ‘engelsiz’ dokunuşu
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