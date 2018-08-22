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Bir aile faciayı atlattı

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Bir aile faciayı atlattı

BURDUR'UN Karamanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği da, aynı aileden 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. 'dan 'nın Fethiye ilçesine giden yönetimindeki 06 DN 1103 plakalı otomobil, saat 13.30 sıralarında Kağılcık Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
Kazada, sürücü Mustafa Deniz ile araçta bulunan eşi Ümit Deniz, çocukları Büşra, Munise Beyza ve Mehmet Furkan Deniz çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Bir aile faciayı atlattı
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