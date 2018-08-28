Ailelere iletişim uyarısı

Antalya lya'da Ekim 2016'da açılan Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi 'nde ( AMATEM ) yatarak tedavi olan 200'e yakın bağımlı, sunulan ikinci şansa sarılarak hayata tutundu. Günlük 40 kişinin poliklinikte ayaktan tedavi aldığı 30 yatak kapasiteli AMATEM'de görev yapan Psikolog Hakan Bulut , aileleri uyardı.

AİLE İÇİ İLETİŞİM

Bulut, bağımlı gençlerde görülen en temel sorunlardan birinin aile içi iletişim olduğunu vurguladı. Bulut, "Aile içi iletişimin olmadığı ailelerde gençler madde tuzağına daha çabuk düşüyor. En azından akşam yemeğinde ailenin buluşması, bir araya gelmesi çok önemli. Odasına kapanan çocuklar, kendilerine başka yaşam kurmuş çocukların takibi güç oluyor" ifadelerini kullandı. Hakan Bulut, bazı ailelerin, madde kullanımında ortaya çıkan belirtileri göremeyecek kadar çocuklarına uzak olduğunun altını çizdi.

KAPILARI KAPATMAYIN

Tedavi sürecinde de ailenin önemine dikkat çeken Bulut, "Ailenin kabullenici olması gerekiyor. Agresif ve sert tavırlar, bu süreçte ters tepiyor. Çocuklarına geri dönüş kapısının açık olduğunu göstermeleri gerekiyor" dedi. Bulut, ailelere AMATEM sonrası süreçle ilgili de şu mesajı verdi: "Çıkışta mevcut arkadaş çehresini değiştirmeli. Özellikle ortamı değiştirmek çok iyi bir çözüm. Şehir dışına çıkmak daha iyi ama en azından başka bir ilçeye gidilebilir. Şehir merkezinde olduklarında maddeye kolay ulaşabileceğini biliyor. Bu da her an tehlikeye neden oluyor."