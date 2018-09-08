İkinci yıla özel kutlama

Antalya
'DA Paşa Lara'da 2 yıldır hayranlarına unutulmaz şarkılar seslendirerek eğlenceli anlar yaşatan Hakan Tosun
, özel bir kutlama ile sahnede hayranlarıyla birlikte pasta kesti. Kısa sürede Antalya
'ya alıştığını ve kentin dünyanın en güzel coğrafyasına ve iklimine sahip olduğunu ifade eden Tosun, "Aslen Elazığlıyım ancak Antalya benim sahiplendiğim ikinci kent. Burada yaşayan hayranlarımla artık bir bütün oldum" dedi. 'Kendine Müslüman' adlı şarkısıyla başarı yakalayan Hakan Tosun, Antalya'da sahne aldığı gece kulübünde sabahın ilk saatlerine kadar hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşattı.