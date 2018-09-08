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İkinci yıla özel kutlama

’da 2 yıldır şarkıları ve sahnesiyle gece hayatına renk katan şarkıcı , özel bir kutlamada hayranlarıyla sahnede pasta kesti

Giriş Tarihi: 8.9.2018
İkinci yıla özel kutlama
Antalya'DA Paşa Lara'da 2 yıldır hayranlarına unutulmaz şarkılar seslendirerek eğlenceli anlar yaşatan , özel bir kutlama ile sahnede hayranlarıyla birlikte pasta kesti. Kısa sürede 'ya alıştığını ve kentin dünyanın en güzel coğrafyasına ve iklimine sahip olduğunu ifade eden Tosun, "Aslen Elazığlıyım ancak Antalya benim sahiplendiğim ikinci kent. Burada yaşayan hayranlarımla artık bir bütün oldum" dedi. 'Kendine Müslüman' adlı şarkısıyla başarı yakalayan Hakan Tosun, Antalya'da sahne aldığı gece kulübünde sabahın ilk saatlerine kadar hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşattı.
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İkinci yıla özel kutlama
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