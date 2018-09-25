İnancın zaferi

Antalya
'nın Korkuteli ilçesinde, 11 yaşına kadar 8 ameliyat geçiren ve 'yürüyemez' denilen Mehmet Nuri
Güler, hem yürüyebiliyor hem de arkadaşları ile koşup top oynayabiliyor. ZOR BİR KARAR
Anne karnında iken ortopedik engelli doğacağı tespit edilen ve doktorların 'hamileliği sonlandırma' teklifine reddettiğini söyleyen Gülsen Güler, "Eve gittim, elimi karnımın üzerine koydum. 'Annem bugün ne yemek istiyorsun?' diye sordum. 'Patates yemeği yapayım mı?' dedim. 'İstiyorsan karnıma iki tekme at' dedim. İnanın ki iki tekme attı. Sonra hastaneye koşarak gittim, doktora 'Ben bu çocuğu dünyaya getirmek istiyorum' dedim. 9 ay bekledik ve oğlum engelli doğdu" diye konuştu. Oğlu için 11 ayrı doktora gittiklerini ve 'Yürümez' dendiğini belirten anne Gülsen Güler, "Ama ben yılmadım. Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'nde sürerken, dosyasını gören Doç. Dr. Kürşat Dabak beni aradı. Paramızın olmadığını söyledim ve o yine de bakacağını söyledi. Muayene edince oğlumun yürüyeceğini söyledi" dedi. ÖZEL EĞİTİM VERİLİYOR
Mehmet Nuri'nin, bu yıl Korkuteli Arif Cebeci Ortaokulu'na başladığını dile getiren Güler, özel çocukları olan annelere de seslenerek, "Çocuklarına güvensinler. İnanırlarsa başarırlar" diyerek ailelere mesaj verdi. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Özkan Koçalp ise, Mehmet Nuri'ye destek eğitim odasında özel ders eğitim verdiklerini söyledi. Koçalp, "Güç, kuvvet ve denge becerisini geliştiriyor. O da artık top oynayabiliyor" ifadesini kullandı. 8 AMELİYAT GEÇİRDİ MEHMET
Nuri'nin, ilk ameliyatını 8 aylıkken olduğunu anlatan anne Güler, oğlunun yürümeyi 4 yaşında öğrendiğini belirterek, "'Yürüyemez' deniyordu, oğlum yürüdü. Bugüne kadar 8 ameliyat geçirdi. Küçükken ellerini kullanarak yerde hareket edebiliyordu. İletişim kurup konuşmayı öğrensin diye eve çocukları davet ederdim. Arkadaşları bir gün yanıma koşarak geldiler ve 'Mehmet Nuri yürüyor' dediler. Televizyon dolabına tutunan oğlum ayağa kalkmış ve 'Ben de yürüyorum artık' demiş. O an dünyalar benim oldu" dedi.