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Gece yarısı don nöbeti

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Gece yarısı don nöbeti
Soğuk hava Antalya'da çiftçiyi gece saatlerinde seferber etti. Kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altında kalan Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçiler, örtü altında yetiştirdikleri ürünlerin donmaması için 'don' nöbeti tutmaya başladı. 1 dönüm alana yaklaşık 3-4 sobada 300 kilo odun ve 150 kilo kömür yakan çiftçiler sobalarının sönmemesi için sabaha kadar don nöbeti tuttu.

13 SAATLİK NÖBET
Sıcaklığın 2 derece kadar düşmesi üzerine serasına el arabası yardımıyla odun taşıyan çiftçiler, sobalarını yakıp ürünlarini korumaya çalıştı. Yaklaşık 13 saat süren don nöbetinde 'Al Yazmalım' müziği dinlenip kahveler içildi. Murtuna Mahallesi'nde seralarında domates yetiştiren Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, "Hangi saatte don olacağı belli olmaz. Hava kararınca seralarımızın başında bekliyoruz. Serayı 6 derecede tutmaya çalışıyoruz" dedi.
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Gece yarısı don nöbeti
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