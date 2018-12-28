Gece yarısı don nöbeti

BUGÜN NELER OLDU

Soğukhava Antalya'da çiftçiyi gece saatlerinde seferber etti. Kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altında kalan Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçiler, örtü altında yetiştirdikleri ürünlerin donmaması için 'don' nöbeti tutmaya başladı. 1 dönüm alana yaklaşık 3-4 sobada 300 kilo odun ve 150 kilo kömür yakan çiftçiler sobalarının sönmemesi için sabaha kadar don nöbeti tuttu.Sıcaklığın 2 derece kadar düşmesi üzerine serasına el arabası yardımıyla odun taşıyan çiftçiler, sobalarını yakıp ürünlarini korumaya çalıştı. Yaklaşık 13 saat süren don nöbetinde 'Al Yazmalım' müziği dinlenip kahveler içildi. Murtuna Mahallesi'nde seralarında domates yetiştiren Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, "Hangi saatte don olacağı belli olmaz. Hava kararınca seralarımızın başında bekliyoruz. Serayı 6 derecede tutmaya çalışıyoruz" dedi.