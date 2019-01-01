Teklif çok ama Boffin gönülsüz

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ANTALYASPOR'DA ikinci sezonunu geçiren kaleci Boffin'in ismi transfer gündeminde duyulmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulübün ilk sezonunda beklentileri karşılayamayan Boffin, bu sezon ise takımını sırtlayan isim oldu. Antalyaspor'un ligin ilk yarısında elde ettiği başarıda önemli bir pay sahibi olan 30 yaşındaki kaleciye yurtdışından çeşitli teklifler geldiği öğrenildi. 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Boffin için gelen tekliflerin tatmin edici olmadığı, Belçikalı kalecinin de kendisine daha iyi şartlar sunulmasına rağmen Antalyaspor'dan ve Antalya şehrinden ayrılmak istemediğini belirtmesi dikkat çekti.