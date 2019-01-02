Sanayi sitesinden dünyaya ihracat

ANTALYA'DA Akdeniz Sanayi Sitesi'nde 14 yıldır faaliyet gösteren Zafer Özkan, dedelerinin Burdur'un Çavdır ilçesinde yaklaşık 60 yıl önce başladığı av tüfeği üretimini çağın gereklerine uygun hale getirdi. 14 yıl önce firmasını Akdeniz Sanayi Sitesi'ne taşıyan Özkan, bin metrekarelik iş yerinde 15 personelle ürettiği silahı 7 ülkeye ihraç ediyor.

5 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Çifte ve otomatik silahlar ürettiklerini anlatan Özkan, "Aylık 500, yıllık 6 bin av tüfeği üretimi yapıyoruz. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Avustralya, Güney Kore ve Lübnan gibi ülkelere göre ihraç yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 70'i ihracata gidiyor" dedi. Özkan, "Bayilerimizde bin 500 ile 2 bin 500 TL arasında fiyat değişiyor. İşleme, nakış, gravür, kundak şekline göre fiyatların 5 bin TL'ye kadar çıktığı oluyor" dedi. Özkan, ihracatı artırmak için yurt içi ve yurt dışında tüm fuarlara katıldıklarını anlattı.