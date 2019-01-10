LÖSEV’e bağışladı cezadan kurtuldu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde örnek bir 'uzlaşma' olayı yaşandı. Kavga olayında şikayetçi 'LÖSEV'e bağış yapması' şartıyla şikayetinden vazgeçti. 'Hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan şüpheli de böylece 3 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaktan kurtuldu. Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, "İki tarafın uzlaşmasıyla hem mahkemelerin iş yükü azaldı, hem de topluma örnek bir faaliyet gerçekleşmiş oldu. Önemli bir farkındalığa imza atıldı" dedi.