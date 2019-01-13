AK Parti’den gövde gösterisi

AK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından AK Parti ilçe başkanları ile il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının katılımıyla Seçim Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Başkanı Volkan Mengi, Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yağcı katıldı.

MENGİ İDDİALI KONUŞTU

Toplantıda konuşan Volkan Mengi, "Seçim döneminde değil, seçimden önce ve sonra sürekli bu çalışmayı yapıyoruz. İl genelimizde, tüm ilçelerimizde, beldelerimizde AK adaylarımız ve teşkilatımız çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyor" dedi. İddialı konuşan Başkan Mengi, "Biz tüm belediyelere adım adım geliyoruz. Burdur'un nasıl geliştirilebileceğini tekrar AK Partili belediyeciliği ile bütün vatandaşlarımıza inşallah göstereceğiz" açıklamasında bulundu.