İtibarsızlaştırma operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, seçim öncesinde dev projelerle ilgili itibarsızlaştırma çalışmalarının başladığını söyledi. Türel, geçmişte Konyaaaltı Sahil Projesi'ne yönelik de itibarsızlaştırma çalışmaları yapıldığını hatırlatarak, şimdi ise hedefte Boğaçayı Projesi olduğuna dikkat çekti. Boğaçayı'nın hiçbir ticari ünite olmayan halka açık bir proje olduğunun altını çizen Başkan Türel, "Biz halkın kullanamadığı yeri, halka açık marina ve yaşam alanı haline dönüştürüyoruz. Biz hep halk için yapıyoruz. Bizim yaptığımız halkçılık, halka hizmet" dedi.Projeyi başta İnşaat Mühendisleri Odası olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının da önerilerine göre şekillendirdiklerini hatırlatan Türel, "Onların önerisine uygun bir şekilde adım attık. Şimdi kendi önerilerine karşı çıkıyorlar. Ne oluyor, ne değişiyor? Dün bunları söyleyenler bugün başka şeyler söylüyorlar. Vardır herhâlde bir amaçları. Herhâlde seçim geldi yine itibarsızlaştırma operasyonu yapılıyor diye düşünmüyor da değilim. Çünkü yaptığımız her işe bir itibarsızlaştırma operasyonu yapılması Antalya'da alıştığımız bir hadise oldu ama zaman hep bizi haklı çıkarttı" ifadelerini kullandı.GEÇMİŞTE Konyaaaltı Sahil Projesi'ne yönelik de itibarsızlaştırma çalışmaları yapıldığını da hatırlatan Başkan Türel, "Şu anda CHP'nin Konyaaltı Belediye Başkan Adayı, il başkanlığı döneminde Antalyalıların takdirini kazanan Boğaçayı Projesi için 'ayranı yok içemeye projesi' diye basın toplantısı yaptı. Konyaaltı Sahil Projesi için de yaptı, Boğaçayı için de yaptı. Bu güzelliklere karşı çıktı il başkanıyken. Şimdi de Allah büyük Konyaaltı'na aday oldu. Nereden nereye" dedi.