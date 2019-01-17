Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Yolcu otobüsü şarampole devrildi
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Otobüsteki 15 yolcu ve 2 personel kazayı yara almadan atlattı. Kaza, önceki gün akşam saatlerinde, Antalya- Konya yolunun 9. kilometresindeki Akseki'ye bağlı Akçeşme mevkisinde meydana geldi. Süleyman Tuğrul yönetimindeki 27 R 5848 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 15 yolcu ve 2 görevlinin bulunduğu otobüstekiler kazayı yara almadan atlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen yolculara yemek ikram edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu otobüsü şarampole devrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN