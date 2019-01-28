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Tarihi değirmen yıllara meydan okuyor

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Tarihi değirmen yıllara meydan okuyor
Antalya'nın Kaş ilçesindeki su değirmeni, yaklaşık 150 yıldır dönüyor. İbrahim Bektaş (70), eşi Gülsel Bektaş (65) ile birlikte yıllardır değirmende un öğütüyor. Toroslardaki 1000 rakımlı Yuvacık Mahallesi'ndeki su değirmeni, Kaş'ta ayakta kalan 2 su değirmeninden biri. Batı Torosların en yüksek tepesi olan Akdağ'ın eteklerindeki bulunan değirmen, Akdağ'dan gelen buz gibi suyla dönmeye, kepekli un üretmeye devam ediyor. Dedesi ve babasıyla değirmencilik yapan İbrahim Bektaş, eşi Gülsel ile birlikte 20 metrekarelik toprak binada, gelişen teknolojiye inat değirmenini döndürerek sürdürüyor. Günde yaklaşık 500- 550 kilo buğdayın kepekli una dönüştürüldüğü değirmende Bektaş, öğütülen her 90 kilo buğdayın 7 kilosunu yada 9 TL alıyor.
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Tarihi değirmen yıllara meydan okuyor
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