Uzakdoğu ülkeleri Antalya’yı keşfetti

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Avrupa ile Rusya ve Ukrayna gibi Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden takımların kamp için tercih ettiği Antalya sınırları aştı.İki haftalık kampı tamamlayan Japon takımının teknik direktörü Cho Kwi-Jea, güneşli havalarda antrenman yapma fırsatı bulduklarını, hazırlık maçları yapma imkanı bulduklarını söyledi. Japon takımını Türkiye'ye getiren şirketin spor proje müdürü İlengiz Gürel ise Uzak Doğu takımlarının son yıllarda kamp için Antalya'ya gelmeye başladığına dikkat çekti. Gürel, bu yıl 10 kadar Japon takımın geldiğini söyledi.