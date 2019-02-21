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Prof. Gültekin emekliye ayrıldı

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Prof. Gültekin emekliye ayrıldı
Akdenız Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Gültekin emekli oldu. Mesleki yaşamı boyunca başhekimlik, dekanlık ve rektör yardımcılığı gibi pek çok idari görevde bulunan Prof. Dr. Gültekin için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Mor Salon'da emeklilik töreni düzenlendi. Gültekin, "Yolumun önemli kilometre taşlarını ve dönemeçlerini paylaşmaya çalıştım. Bu yolda bana eşlik eden arkadaş ve dostlarıma hayatıma dokundukları için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun" dedi.
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Prof. Gültekin emekliye ayrıldı
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