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Maskeli gaspçılar tutuklandı

Giriş Tarihi: 22.2.2019
Maskeli gaspçılar tutuklandı
ISPARTA'DA maskeli şekilde girdikleri markette işyeri sahibini bıçakla yaralayarak, 2 cep telefonu ve 8 bin lira gasp ettikleri tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı. Olay, Isparta'da 17 Şubat günü Pirimehmet Mahallesi'nde meydana gelmişti. Marketteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, yabancı uyruklu Samir Rustemi (31), Mohamadsadeg Tanha (21), Farid Eistaalingzey (22) ve Muhammad Zakriya'yı (21) yakaladı.

4 HIRSIZLIK YAPTILAR
4 yabancı uyruklu şüphelinin 14 Şubat'ta 2 ve 16 Şubat'ta 1 olmak üzere, 3 kişiden toplam 720 lira daha gasp ettikleri tespit edildi. Şahısların üzerlerinde gasp olayında elde ettikleri 2 adet cep telefonu ile olayda kullanılan komando bıçağı ele geçirildi. Emniyetteki sorguda zanlılar 4 gasp olayını da itiraf etti. 'Kasten yaralama' ve 'yağma' suçlarıyla ilgili adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Maskeli gaspçılar tutuklandı
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