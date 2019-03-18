Köy okullarında müzisyen yetişiyor

Burdur İl Milli Eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan Burdur İnovasyon ile Gelişen Eğitim (BİLGE) projesi kapsamında 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim, Hem Çalalım, Hem Söyleyelim' projesi başladı. Proje kapsamında Alparslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi Müzik Bölümü öğrencileri Yazıköy Ortaokulu'ndaki 75 öğrenciye bağlama, gitar, keman, ritim ve koro eğitimi veriyor.

ORTAK ÇALIŞMA

Proje koordinatör öğretmeni Emrah Turgut, 18 öğrencinin öğretici olarak yer aldığı projenin Merkez Halıcılar Köyü Ortaokulu ve Merkez Yardımsevenler Derneği Ortaokulu'nda da devam edeceğini söyledi. Turgut "Çok güzel bir sinerji oluştu. 17 Nisan günü proje kapsamında konser vereceğiz" dedi.

2 OKULDA DEVAM EDECEK

Yazıköy Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Gamze Esra Akalın "Gitar çalmayı çok istiyordum. Köyde imkanımız yoktu. Bu proje sayesinde gitar çalmayı öğreniyo- rum. Çok mutluyum" diye konuştu. Müzik bölümü öğrencisi Duru Ülper, köydeki arkadaşlarına bildiklerini öğretmekten mutlu olduklarını belirterek, "Güzel bir amaçla bir araya geldik" dedi.