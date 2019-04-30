Muratpaşa Belediye Avrupa biletini kaptı

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TÜRKIYE Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 2018-2019 sezonu 22. hafta maçında Polatlı Belediyespor'u 34-15 yenen Kastamonu Belediyespor, şampiyon oldu. Muratpaşa Belediyespor, sezonu 2'nci tamamladı. Şampiyonun sadece 0.2 puan gerisinde kalan Paşanın Melekleri, gelecek sezonda Türkiye'yi, hentbolda Avrupa'nın 2 numaralı kupası EHF Cup'ta temsil edecek.Muratpaşa Belediyespor, 13-16 yaş arası sporcularının mücadele ettiği Kadınlar Yıldız Türkiye Şampiyonası'nda ise 3-5 Mayıs'ta yarı final karşılaşmaları için sahaya çıkacak.