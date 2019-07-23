Otizmli çocuğa tatil hediyesi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle 'Engelsiz Kepez' sloganı adı altında örnek bir çalışma daha başlatıldı. Otizmli çocukların okullardaki aktif yaşamlarını yaz tatiline taşıyan proje ile bireylerin tatillerini verimli ve spor yaparak geçirmesi sağlanıyor.Otizmli çocuklar, Fi Fikir Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nde 2 yüzme antrenörü, 1 cankurtaran ve veliler eşliğinde yüzme terapisi alıyor. Yüzme seanslarından otizmli çocuklar, yaz boyunca ücretsiz yararlanacak. Aileler, yüzme kursları ile çocuklarının öfke krizlerinde azalma olduğunu ve ilaç dozlarında artışa gidilmek zorunda kalınmadığını anlattı.