Bindiğimiz dalı kesmeyin

ANTALYA'DA tüm uyarılara rağmen bazı esnafların turistlere farklı, yerliye farklı fiyat tarifesi uyguladığı ortaya çıktı. Kaleiçi'ndeki bir restoranda yaşanan olayda, balık yiyen turist masadaki fotoğraflı menüdeki fiyat ile kendisinden istenen hesabının örtüşmemesi üzerine duruma itiraz etti. Tartışmaya yol açan olay bazı gerçekleri de gün yüzüne çıkarttı.

FARKLI FİYAT

Şehre turist olarak gelen Kolombiyalı Jimmy Freddy, Kaleiçi'ndeki bir restoranda yediği balık için 265 lira hesap istenmesine itiraz edip adisyonu istedi. İşletme çalışanları adisyonu Freddy'ye gösteremedi. Yaşanılan durumundan sonra Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuran Kolombiyalı turist şikayetçi oldu. Yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye gittiğini ve gıda zehirlenmesi yaşadığını iddia eden Freddy, "İlaç giderleriyle birlikte masrafım bin 500 lirayı buldu. Bu küçük bir şey olmasına rağmen adil değil ama cezasız kalmamalı" dedi.

IMAJIMIZI ZEDELEMEYIN

Antalya Tjicaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, yaşanılan bu tür olayların şehrin imajını zedelediğini söyledi. Kolombiyalı turistin dilekçisini alan Dizerkonca, konuyla ilgili ekiplerin gerekli cezai uygulamayı yapacaklarını belirtti. Esnafa seslenen Dizerkonca, "Esnaf ve tacirlerimiz Türklere ayrı yabancılara ayrı fiyat uygulaması yapmasın. Bindiğimiz dalı kesmeyelim. Restoranlarda menüdeki fiyat ile asadaki fiyatın aynı olması lazım. İmajımızı zedelemeyelim" diye konuştu.