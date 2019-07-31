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Melek olup uçtu mu?

Kemer’de 24 Ocak’ta hortum felaketinde kaybolan ’ı arayan babasının, “Bir melek olup uçtun mu” paylaşımı duygulandırd

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Melek olup uçtu mu?

Antalya'nın Kemer ilçesinde 188 gün önceki hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, kızını aramaktan hiç vazgeçmedi. Dağ, deniz ve dere yatağında her gün arama çalışması yapan acılı baba, üzüntüsünü ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dile getiriyor. Baba Ahmet Acar'ın son yaptığı paylaşımlar ise yürekleri burktu.

BABIŞIM NEREDE
Bir kişinin yaptırıp kendisine gönderdiği kızının tablosuna en son paylaşımında yer veren Acar, tabloyu yaptırıp kendisine gönderen kişiye teşekkür etti. Yine kızını arama çalışmalarından fotoğraflar paylaşan Ahmet Acar, "Rabbim kızımızı vermedi. Vardır bunda da bir hayır. Kızımızın bulunması dileğimiz. Acaba nerede babişim? Acaba denizde hangi kayalıklara sıkıştı? Acaba hangi ülkede, kimsesizler mezarlığında? Derede mi? Dağda mı? Bir Melek olup uçtu mu? Rabbim verir" sözlerini paylaştı.

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Melek olup uçtu mu?
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