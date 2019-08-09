İhracatçılara mobil destek

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Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), üyelerinin ihracat aşamasında yaşadığı sorunlara daha hızlı bir şekilde çözüm üretebilmek adına 'BAİB Alo İhracat Destek Hattı' açtı. 'BAİB Alo İhracat Destek Hattı' 05309811000 numaralı telefon üzerinden hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet verecek. İhracatçılar, BAİB'e gelmeden bulunduğu yerden bir telefon görüşmesi ile teknik destek taleplerini ve sorun yaşadığı alanlarda çözüm taleplerini aktarabilecek. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, hat ile üyelere ve ihracatçı olmak isteyen girişimcilere büyük kolaylık sağlanacağını söyledi.