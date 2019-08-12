Fethiye’de su altında ilginç bayramlaşma

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, su altında bayramlaştı. ilçedeki bir dalış merkezinden 7 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında 5 metreye dalış yaptı. Sıraya geçen dalgıçlar, ellerini öpen gence, bayram hediyesi olarak deniz gözlüğü ve temsili olarak bir miktar para verdi. Gencin parayı veren dalgıca sarılması, renkli görüntüler oluşturdu. Bir dalgıç da "Mutlu Bayramlar" yazılı döviz açtı. Dalış merkezi eğitmeni Can Aksakal, ilçede çok güzel dalış noktalarının bulunduğunu söyledi. Aksakal, "Farkındalık yaratmak istedik" diye konuştu.