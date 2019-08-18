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Heyecan devam ediyor

’te 4 gündür devam eden ve gündüz spor gece ise konser ile devam ediyor. Heyecan ve coşku bir arada yaşanıyor

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Heyecan devam ediyor
Antalya Ekdağ Lara Beach'te devam eden, eğlence, spor ve müziğin bir arada olduğu Wlive Sports ve Music Festivali basketbol müsabakaları ve eğlenceli aktiviteleriyle devam ediyor. Üçüncü gün Neval Aras önderliğinde yapılan yoga seansı ile başladı. Yoga seansı ardından devam eden etkinliklerde basketbol turnuvası kapsamında maçlar yapıldı. İlk veteran maçı olan Sensing Body AC ile Shark takımlarının müsabakası, turnuvaya heyecan kattı. İzleyenler tarafından alkış alan basketbol karşılamasında iki rakip çekişmeli bir maç gerçekleştirdi., Shark rakibi Sensing Body AC takımını 12-6 yenerek sahadan galip ayrıldı. Akşam ise Anıl Piyancı'nın konseri festivale katılanları coşturmaya yetti. Yenikapı Orkestrası'daki çocuk sanatçıların sunumu beğeni kazandı. Festivalde bugün Fatma Turgut konseriyle sona erecek.
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