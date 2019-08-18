Kadın isterse yapar

ANTALYA'DA inşaat sektöründe çalışırken iş hayatının stresinden kurtulmak isteyen iki çocuk annesi 42 yaşındaki Filiz Uyar, 'yapamazsın' diyenlere inat 160'ı büyükbaş 225 hayvan bulunan modern bir besi çiftliği kurdu. 6 yıl önce ailesiyle kent merkezinden uzakta tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'ne yerleşen Uyar, satın aldığı 15 dönümlük araziye, yerli ve ithal büyükbaş hayvanların yanı sıra küçükbaşların da yer aldığı modern bir besi çiftliği kurarak hayvancılık sektörüne katkı sağlamaya başladı.

HEMEN YARGILADILAR

Uyar, hayvancılık sektöründe mutlu olacağını düşündüğü için çiftlik kurmaya karar verdiğini söyledi. Uyar, "Çocukluğumu yaz aylarında Burdur'da ninemin yanında geçirdim. Ninem her çocuğun eline ineklerin ipini tutuşturur ovada otlatmamızı isterdi. O zamandan beri hayvanlara karşı sempatim vardı. Beni tanımadan yargılamaya başladılar. Yılmadım çalışmaya devam ettim. Sektörde yeni olduğum için ahırda yerli ve ithal büyükbaş bulunduruyorum. Beslenmeleriyle özel ilgileniyorum. Kadın isterse neler yapabileceğini göstermiş olmanın da ayrı heyecanını yaşıyorum" dedi.

BAŞKANDAN TAM DESTEK

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan da birliğin 800'e yakın üyesi bulunduğunu, üyelere danışmanlık gibi hizmetler verdiklerini söyledi. Filiz Uyar'ın da üretici olmak için başvurduğunu anlatan Ayhan, "Filiz Hanım beni birkaç defa aradığında kendisine besi işini yapamayacağını, zor bir iş olduğunu anlatmaya çalıştım ama oldukça ısrarcıydı, şimdi en başarılı üyelerimizden biri. Artık daha çok kadının birliğe katılmasını destekliyorum" diye konuştu.