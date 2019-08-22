Isparta hafifledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Benim aşkımdır' diye nitelendirdiği şehir hastanelerinin üçüncüsü olan Isparta Şehir Hastanesi, obezite hastalarının umudu oldu. Hastaneye başvuran obezite hastaları doğal yöntemlerle kilolarından kurtuluyor. Hastanede, diğer obezite birimlerimden farklı olarak kişilere grup eğitimleri verilerek yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, bakış açıları değiştiriliyor.

56 KİŞİYE SERTİFİKA

"Obezite çağımızın hastalığıdır" diyen Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Ferudun Ruşen Keskin, Obezite Merkezi'ndeki uygulamalara katılarak 6 modülü tamamlayıp kilolarından kurtulan hastalara sertifika vererek ödüllendirdiklerini söyledi. Başhekim Keskin, "Yaklaşık 11 ay önce açtığımız Obezite Kliniğimiz, şu ana kadar yaklaşık 356 hastaya hizmet verdi. Hastalarımızdan yaklaşık 56 kişi ilk 6 modülü bitirip koruma programına geçti. 185 kişiye 1 tona yakın kilo verdirildi" dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM

Hastaneye başvuru yaptıklarında mutsuz, fazla kilolara sahip ve ağır yaşam standartlarında olduklarını kaydeden hastalar ise psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve diğer görevliler sayesinde sağlıklı ve zinde bir yaşama kavuştuklarını söyledi. Hastaların çoğu eşleriyle birlikte geldikleri merkezde, tatlı rekabet ortamında sağlıklarına kavuşarak, yasaklar olmadan rahat kilo vermenin tadını çıkardıklarını vurguladı. 'Kaldıramayacağınız yükleri taşımayın. Bize katılın ve tüm yüklerinizden kurtulun' sloganı olan merkezde kilolarından kurtulanlar, çevresel bir değişim ve farklılık da oluşturuyor.



HASTANEDE YOK YOK

KAMU özel ortaklığında yapılan 755 yataklı Isparta Şehir Hastanesi'nde, 222 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu. 167 poliklinikle hizmet veren hastane son teknoloji ürünü tıbbi cihazlarla donatıldı. Şehir hastanesinde 20 ameliyathane, 131 yataklı yoğun bakım, 35 yataklı fizik tedavi ünitesi, 26 yataklı hemodiyaliz ünitesi, 35 küvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları tedavi birimi de bulunuyor.



KİŞİLİK EKİP GÖREVDE

ISPARTA'DA 2017 yılında açılan Isparta Şehir Hastanesi'nde geçen yıl faaliyete geçen Obezite Merkezi büyük ilgi gördü. Bir yılda 356 obezite hastasının başvurduğu merkezde, fazla kilolarından kurtularak sağlıklı bir yaşama kavuşan 185 kişi, toplam 1 tonluk kilolarından kurtuldu. Koordinatör Hekim İzzet Demirbaş, Koordinatör Hemşire Yeliz Kılıç, Dahiliye Uzmanı Doktor Zeynep Baykal, Diyetisyen Damla Yavuz, Fizyoterapist Erkan Alp, Psikoloğ Ertürk Er, zayıflamak için merkeze başvuran hastalarla bire bir ilgilenerek çağın hastalığı obezite ile mücadele ediliyor.