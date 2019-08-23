Burdur yolunda can pazarı

BURDUR'DA iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza, Denizli- Yeşilova karayolunun 9'uncu kilometresindeki Güney Köyü yakınlarında meydana geldi. Denizli yönüne giden Müslüm Koçhan (39) yönetimindeki 47 PG 833 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Süleyman Can Analık (28) yönetimindeki 07 MET 33 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

KAZA KURBANI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Müslüm Koçhan, aynı araçtaki Betül Koçhan (5), Berat Koçhan (9), Burak Koçhan (10) ve Tuba Koçhan (36) ile diğer aracın sürücüsü Süleyman Can Analık ve araçta bulunan Ömer Akdemir, Belgin Yaşar (19) ile Ömer Doğu Akdemir (18) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Ömer Akdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.