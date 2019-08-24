Bahaneyi şimdiden hazırladı

BUGÜN NELER OLDU

YEREL seçim öncesi yerine getirmediği vaatleriyle ilgili 'attım tuttum' itirafını yapan CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şimdi de aksayan belediye hizmetlerine ürettiği bahaneler ile gündemde. İŞKUR'dan 6 aylık süre için 60 geçici işçi alamadığını belirten Ercengiz, "Bugün sizin parkınız temizlenemiyorsa, kaldırımınız geç yapılıyorsa, yollarınız süpürülemiyorsa, bunun tüm suçlusu, sorumlusu ben değilim" açıklamasında bulundu.Ercengiz'e tepki ise AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'den geldi. Belediyenin kadrolu ve şirket üzerinden çalışan750'ün üzerinde işçisi olduğu, memurlarla birlikte personelin bin kişiyi aştığını vurgulayan Mengi, "Bu sözler bin personelle belediyeyi yönetemediğinin itirafıdır. Utanmadan halkı yanıltmaya kalkma, otur belediyenin işçileri ile hizmet üretmeye çalış" dedi.Daha önce Ercengiz'in borç edebiyatına sığınarak hizmetleri aksattığını vurgulayan Mengi, "Şimdi bahaneler ve beceriksizliğin kılıfı değişti. Bir dönem borç edebiyatı ile geçti. Başkan Ercengiz şimdi bu dönemi de 60 geçici işçi alamadım edebiyatının arkasına saklanarak geçireceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.Önceki dönem seçim vaatlerini yerine getirmeyen Ercengiz'in bu dönemde de projelerle ilgili konuşmadığının altını çizen Volkan Mengi, "Verdiği ama yapmadığı sözlerin ve vaatlerin takipçisi olacağız. Eğer 750 işçi ile iş yapamıyorsa belediye başkanlığından hemen istifa etmelidir" şeklinde konuştu.