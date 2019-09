Kaplumbağa cenneti

Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki, çölleri anımsatan kum tepeleriyle ünlü Patara kumsalı, caretta carettalar için de önemli üreme alanları arasında yer alıyor. Patara Antik Kenti yakınlarındaki kum tepeleri, Mısır'ın çöllerini anımsatıyor. Antik kentin içinden geçen tatilciler, kum tepelerini aşarak 12 kilometrelik Patara Plajı'nın eşsiz güzelliğinde tozlu bir yolculuğa çıkıyor.

BÖLGE BAKİR BİR ALAN

Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, "Kumsal, bakir kalmış ve yapılaşmadan uzak haliyle kaplumbağalar için çok önemli bir alan" diye konuştu. Tespit edilen yuvaların kum üstü ve altının kafeslenmesinin yapıldığını aktaran Başkale, yaklaşık iki aylık kuluçka süresinde her gün yuvaların kontrol edildiğini dile getirdi. Başkale, geçen sene 254 olan yuva sayısının bu yıl 286'ya çıktığını açıkladı. Başkale, "Korunan yuvalardan çıkan yavruların da yaklaşık yüzde 92'si denize ulaşmış. Kaplumbağaların geleceği için bu rakamlar memnun edici" dedi.



15 ÜLKEDEN MİSAFİR GELDİ

HER yıl BEST Ankara ODTÜ öğrencileri tarafından üniversitelerle ortaklaşa düzenlenen Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu BEST Ankara Yaz Kursu, bu yıl Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlendi. Avrupa'daki öğrencilerde yenilikçi düşünceyi geliştirme ve girişimci kişilikleri destekleme amacıyla düzenlenen yaz kursuna, 15 Avrupa ülkesinden 23 öğrenci katıldı. Akdeniz Üniversitesi'nden de 6 mühendislik fakültesi, 4 tıp fakültesi öğrencisi projeye katıldı. Antalya Organize Sanayi Bölgesinde AGT fabrikası ve Teknokent gezildi. 18 saatlik ders, 4 saatlik çalıştay, 1 gün teknik gezi ve Antalya Deniz Ticaret Odası desteğiyle düzenlenen bot turu gerçekleştirildi.



GÖNÜLLÜ KORUYUCULAR

Plaj, caretta carettaların da önemli yuvalama alanı olma özelliğini taşıyor. Patara Antik Kenti kıyısındaki kumsalda, Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale koordinatörlüğünde deniz kaplumbağalarını koruma çalışması yürütülüyor. 10 kişilik gönüllü ekip, yuvalarının kafeslenmesi, kaplumbağaların markalanması ve yavruların a yırtıcı hayvanlara yem olmaması için çaba gösteriyor.