Rantsal dönüşüm yine meclise geldi

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA tartışmalı imar değişikliği yeniden gündeme geliyor. CHP'li Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in kayınpederine ait arazide yapılan ve Konya Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen imar değişikliği yeniden meclis gündemine alındı. AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Ercengiz'i rantsal değişiklik yapmakla suçladı.Volkan Mengi, "Maalesef Belediye Başkanı ve ekibi belediye işlerini bırakmışlar hala o arazinin peşindeler" dedi. Geçen ay Burdur'da yapılan su ve otobüs zammı kararlarına dilekçe ile itiraz ettiklerini hatırlatan Mengi, "Ancak Sayın Ercengiz bu itirazımızı gündeme bile almadı. Su zammı ve otobüs zammını meclis gündemine görüşmeye bile almazken kendi arazilerini hemen gündeme getiriyorlar" dedi.Tartışmalı süreç 2017 Şubat meclisinde alınan kararla başlamıştı. Ercengiz'in mecliste, kayınpederinin arazisini kuzeni Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say üzerine tapudan geçirip, sonra bölgede plan değişikliğine gitmişti. Sanayi sitesi, petrol arazisi ve ticari alan düzenlemesinden oluşan değişiklik yargı yoluyla 11 Temmuz'da iptal edilmişti.