15 ton LPG 8 saat yandı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da LPG dolu tankerde kaza sonrası çıkan yangın korkuttu. Olay Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda yaşandı.Seyir halindeki 34 US 3695 plakalı LPG dolu tankere, Ömer Güncü'nün kullandığı 41 HU 507 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle LPG tankeri alev alıp yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri tankerin patlama ihtimaline karşı trafiği yaklaşık 1 kilometre geriden kesip, başka bir yola yönlendirdi. İtfaiye ekipleri köpük sıkarak yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ise vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri de olası bir patlamada zarar görmemek için yatarak yangını söndürme çalışması yürüttü.Öte yandan, gazdan ve dumandan etkilenen 2 itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan kamyon sürücüsünün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Tankerin içindeki gaz bitene kadar soğutma çalışmaları devam etti.ANTALYA'DA personel servisi olarak kullanılan midibüs seyir halindeyken yandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Satılmış Temizgül, kullandığı 07 MCR 62 plakalı servis midibüsüyle personel dağıtımı yaptıktan sonra, araçtan çıkan dumanları görerek itfaiyeye bilgi verdi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın sırasında yolcu bulunmaması olası faciayı önledi.