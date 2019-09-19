Gizli evrağı kim verdi

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Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında SABAH Akdeniz önemli bir bilgiye daha ulaştı. Polisin yaptığı operasyonda devletin gizli evrakları Oda Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın evindeki çelik kasa içinde çıktı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nin düzenlediği ve üzerinde 'GİZLİ' ibaresi bulunan evrakların Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası ile ilgili 40 sayfalık soruşturma evrakı olması dikkat çekti.Dava hakkında iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren Alkan, evrakları adliyede tanımadığı bir kişi aracılığı ile aldığını söylediği belirlendi. Savcı, evrakları veren meçhul şüphelilerin bulunması ve haklarında 'Görevi Kötüye Kullanma' suçu nedeniyle soruşturma başlatılmasına karar verdi. 3'ü tutuklu 16'sı tutuksuz yargılanan sanıklarla hakkında hazırlanan 2400 sayfalık dava dosyasında devletin gizli evraklarının el altından Mehmet Ali Alkan'a verilmesi rüşvet çarkındaki baş döndürücü gelişme oldu.Alkan ve ekibinin haklarında devam eden soruşturmadaki 'GİZLİ' evrakları ele geçirmeleri ile teknik ve fiziki takibe alındıklarını da öğrendikleri ortaya çıktı. Antalya'da taksici camiasını zan altında bırakan rüşvet organizasyonunda, Alkan'ın kara kutusu olarak tutuklu bulunan oda çalışanı İsmail Demir ön plana çıktı. Rüşvet organizasyonunda ise Yenigün taksi durağı kullanılırken tutuklu bulanan Hasan Uysal ise baş aktörlerden birisi oldu.Antalya'da gündem olan rüşvet operasyonunda dosya ayrıntıları ile incelenince akıllara durgunluk veren taksi alım satımları göze çarpıyor. Bu kapsamda yapılan soruşturmada, Mehmet Ali Alkan'ın 16 taksiyi, eşinin 3, kızının 2, oğlunun 5 taksiyi alıp sattığı belirlendi. Tutuklu yargılanan oda personeli İsmail Demir'in üzerinde bir, kızı ve damadı üzerinde de birer ticari taksisi bulunduğu ve 9 taksinin alım satımını yaptığı belgelendi. Tutuksuz yargılanan Odanın Genel Sekreteri Şeref Tezcan'ın ise kendi, eşi ve kardeşi üzerine birer ticari taksileri olduğu ve toplamda 21 taksinin alım satımını yaptığı ortaya çıktı. Tutuksuz yargılanan Başkan Vekili Muammer Eski'nin 3, 2 oğlunun adına birer, kardeşi adına bir faal taksisi bulunurken hepsinin üzerinden 22 taksinin alım satımının yapıldığı kayıtlara geçti. Tutuksuz yargılanan Musa Uzun'un kendi adına bir, eşi adına 4, 2 kardeşi adına da birer faal taksisi bulunduğu, toplamda 30 taksinin de alım satımı gerçekleştirdikleri belirlendi. Tutuklu olan ve halen Yenigün Taksi Durağı Başkanı olan Hasan Uysal'ın ise üzerine kayıtlı ticari taksisi olmaması dikkat çekerken rüşvet olaylarına adı karıştığı için tutuksuz yargılanan kızı Sıla Uysal ile oğlu Mert Uysal adına birer ticari taksi kaydı bulundu.RÜŞVET olayı ile ilgili poliste çapraz sorguya alınan 3'ü tutuklu 16'sı tutuksuz sanığın sürekli çelişkili ifadeler vermesi kayıtlara geçti. Bir ifadesinde olayı inkar eden sanıklar bir diğer ifadesinde farklı konuşarak birbirlerini ele verdi. Tapeler, baş döndürücü rüşvet alıp vermeyi gözler önüne serdi. Yaklaşık 6 ay süren teknik takipte yüzlerce görüşme okuyanları şaşkına çevirdi. Mehmet Ali Alkan'ın köylülerinin üzerine tescil ettirdiği 4 taksi ise ifadelerle orta çıkarıldı.