Plaka baskısı başkanın çıktı

BUGÜN NELER OLDU

2400 sayfalık dava dosyasına giren soruşturma evraklarında ilginç bir ayrıntıya daha ulaşıldı. Soruşturma savcısı Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Plaka basım işinin işletmecisi Ö.A.'nın ifadesine başvurdu. Ö.A.'nın verdiği bilgiler doğrultusunda baskı işinin asıl sahibinin Başkan Mehmet Ali Alkan olduğu de tespit edildi. Soruşturmada Alkan'a ait taksilerin tüm işlemlerini ise şoförü olarak çalışan A.T.'nin yaptığı ve vekaletinin bulunduğu da yapılan incelemelerde ortaya çıkan başka bir ayrıntı oldu. Rüşvet davası 25 Ekim'de 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın olağanüstü genel kurulu ise Bakanlığın kararı doğrultusunda 6 Ekim'de gerçekliştirilecek.