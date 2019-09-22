Adrenalin tutkusu

DÜNYANIN önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Türkiye'nin önemli rafting rotaları arasında yer alan Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay, macera ve adrenalin tutkunu turistlerin adresi haline geldi. Yılın 8 ayında 11 milyona yakın yabancı turisti ağırlayan Antalya'da, ziyaretçilerin yüzde 80'i, eşsiz doğayla iç içe 14 kilometrelik parkurda heyecanlı bir yolculuğa çıkıyor.

4 SAATLİK MACERA TURU

Köprüçay'a gelen turistler, yaklaşık 4 saatte tamamlanan tur kapsamınd, tarihi köprüde ve parkurlarda çekilen fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.



HER YIL İLGİ ARTIYOR

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, mart ile kasım arasında bölgede rafting yapılabildiğini söyledi. Tırnaksız, her yıl raftinge ilginin arttığını vurguladı.