Caretta sezonu bitti

BUGÜN NELER OLDU

Dünyada nesli tükenme tehlikesi olan caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının başında gelen Antalya'da sezon sona erdi. Carettalar mayıs ayında başlayan zorlu yolculuklarını tamamladı. Belek'te 70 bin, Patara'da ise 17 bin yavru denize ulaştı.Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat, Belek'te bu yıl 5 ülkeden 90 gönüllü ile 3 ay gece gündüz nöbet tuttuklarını anlattı. Canbolat, 30 kilometrelik sahilde 2 bin 120 yuvadan 70 bin yavrunun denizle buluştuğunu söyledi. Canpolat, "Bin yumurtadan sadece ikisi, üçü erginlik dönemine ulaşabiliyor. Bu nedenle olabildiğince fazla yavrunun denizle buluşması çok önemli" dedi.Kaş ilçesinde de 18 kilometrelik Antik Patara Plajı'nda bu yıl yavru çıkış rekoru yaşandı. Plajda tespit edilen 286 caretta caretta yuvasından 17 bin 421 yavru çıkışı olurken, 17 bin 323'ü denize ulaştı. Patara sahilinde gönüllü ekiple caretta carettaları takip eden Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, sahil boyunca kilometre başına 23 yuva oluştuğunu belirterek "Yuva ve yavru sayısında önceki yıllara göre büyük artış yaşadık. Tüm zamanların en çok yuva sayısına ulaştık" dedi.