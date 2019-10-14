Köyün kaderini karanfil değiştirdi

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BUGÜN NELER OLDU

sparta Deregümü köylüleri, üzüm bağlarını sökerek kurdukları seralarda üretilen kesme çiçeği, İspanya, İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye ihraç ederek köyden kente göçü tersine çevirdi. Karanfil üretiminin her geçen yıl arttığı 2 bin nüfuslu köyde, köylülerin yanı sıra başka köy ve illerden gelen tarım işçileri de iş imkanı buluyor. Hasadı yapılan karanfiller, temizlenip paketlenmesinin ardından soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Deregümü Köyü'nün domates ve karanfil üretimiyle meşhur olduğunu söyledi. Köydeki arazilerde önceki yıllarda üzüm ve karpuz üretiminin yapıldığını anlatan Selçuk, "Bu arazilerde örtülü alanlarımız oluştu. 2 bin 500 metrekarelik kapalı seraya sahibiz. Bunun bin 500 metrekarelik alanında domates, bin metrekarelik alanda ise karanfil üretimi yapılıyor. Seralarda ürettiğimiz yıllık 120 milyon dal kesme çiçeği, Avrupa pazarına satıyoruz. 40 milyon liralık girdi oluyor." dedi. Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı da "Bu köy göç veren değil, göç alan bir köy haline geldi" dedi.