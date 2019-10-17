Bir kelimesi dünyalara bedel

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da henüz 5,5 aylıkken SMA teşhisi konulan 4,5 yaşındaki minik Arife, 1 yaşında solunum cihazına bağlanmasından 3,5 yıl sonrası ilk kez 'anne' dedi. Oldukça duygulanan anne Teslime Yıldırım, "Benim onun ağzından 'anne' kelimesini duymaya çok ihtiyacım vardı. Bana aralıksız 'anne' desin istiyorum" dedi.Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Teslime ve İsmail Yıldırım çiftinin bebekleri Arife'ye 5.5 aylıkken SMA teşhisi konuldu. Dünyaları başlarına yıkılan aile, 2 yıl sonra sadece ABD'de üretilen ve tek dozu 175 bin dolar olan ilacı duyunca umutlandı. Devletin geçtiğimiz yıl temmuz ayında SMA hastası çocuklara 4 dozluk sunduğu destekten de yararlanan ailenin, kızlarının hareket ve mimiklerinde gelişmeleri görünce umutları ikiye katlandı. Doz kullanımının sona ermesiyle birlikte Arife'de hareketlenmeler başladı. Anne Teslime Yıldırım, 3.5 yıl aradan sonra solunum cihazına bağlı Arife'nin anne demesiyle duygusal anlar yaşadı.Yıldırım, "1 yaşında doğum gününde nefes alması için boğazına delik açıldı ve doktor, 'Bir tıs sesi ya da 'a' harfini dahi duyamayacaksın. Konuşma yetisini kaybedecek' dedi. Ama Arife 5 yaşında ve 'anne' diyor bana. Benim onun ağzından 'anne' kelimesini duymaya çok ihtiyacım var" dedi. SGK kapsamı dışında medikal malzemeler kullandıkları için maddi açıdan zor günler yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, "Bu yüzden Antalya Valiliği onayıyla 26 Ekim'de EXPO'da sanatçı Cem Belevi'nin katılacağı ve illüzyon gösterilerinin yer alacağı yardım konseri düzenlenecek. Geliri Arife'nin sağlık giderlerine kullanılacak" dedi.