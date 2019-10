Engeli kaldıran gözlük

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Alanya Nezihe Soydan Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin dahi öğrencileri, ürettikleri yeni teknoloji ile görme engellilerin yaşamını kolaylaştıracak. 12'nci sınıf öğrencisi Burak Can Öztürk, görme engelli yakın akrabasının yaşadığı zorlukları görerek proje için kolları sıvadı. Öztürk'e sınıf arkadaşları Abdullah Turan ve Berke Tufan Yılmaz da destek verince proje bir anda büyüdü. Öğrenciler bilişim teknolojileri öğretmeni Deniz Kumru ve Ferhat Nalbant'tan destek isteyince ise proje sınırlarını aştı. Çalışmanın önemini fark eden öğretmenlerin yönlendirmesiyle proje TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festival'ine katıldı.'İnsanlık yararına teknoloji' kategorisinin 'Sağlık' bölümünde yarışan proje finale kalma başarısı gösterdi. Festivalde en çok ilgi gören projelerin başında gelen görme engellilere gözlük, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın da dikkatini çekti. Bakan Koca, öğrencileri tebrik etti. Projenin finale kalmasıyla Burak Can Öztürk'e özel bir okulun kapılarını da araladı. İstanbul'da özel bir okul, Öztürk'e burs vererek okula aldı. Öztürk'ün aynı okulun üniversitesinde de özel burs ile eğitimine devam etmesinin planlanıldığı öğrenildi.Akıllı gözlüğün sensörleri ile görme engellilerin cadde ve sokakta karşılaştıkları engelleri tanımlayarak onları uyardığını anlatan Burak Can Öztürk, "Gözlükte ultrasonik sensörlerin yanı sıra yapay zeka uygulaması da kullandık. Böylece gözlük nesnelerin ne olduğunu ve özelliklerini de anlatıyor" dedi.