Selam niye rahatsız ediyor!

Süper Lig'in 8'inci haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını yaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut, maçla ilgili iddialı konuştu. Bulut, "İnşallah hafta sonu oynayacağımız Rizespor maçına çıkıp, hedefimiz 3 puan almak, onu inşallah başaracağız"
dedi. Milli arayı verimli geçirdiklerini anlatan Bulut, az forma şansı bulan oyuncuların oyun temposuna adapte olması için hazırlık maçı yaptıklarını söyledi.
'MEHMETÇİĞE SELAM DOĞRU BİR HAREKET'
Bulut, milli takım oyuncularının Fransa maçında asker selamı vermesinin ardından UEFA'nın başlattığı soruşturmayla ilgili de konuştu. Bulut, "Takım doğal olan bir şeyi yaptı. Mehmetçiğimize selam göndermeleri gayet doğal. Aslında diğer ülkelerde olan hadiseleri de UEFA veya Fransız basını göz önüne getirirse, onlar üzerinden daha net konuşabiliriz. Sadece ülkemize karşı, Milli Takımımıza karşı böyle bir tavırda bulunulmaması lazım. Bu bizim ülkemize karşı yönelik yanlış bir yönlendirmedir. Ve bunu hep yapıyorlar"
ifadelerini kullandı.
SALİH UÇAN BAŞLADI
ALANYASPOR
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmana sakatlığı bulunan Lokman, Juanfran katılmazken, Salih Uçan takımdan ayrı çalıştı. Yunan milli takımı kampında olan Bacasetas ile Siopis de antrenmanda yer almadı. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde futbolcular antrenmana topla ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından futbolcular iki gruba ayrılarak taktik çalışmayla idmanı tamamladı.