Selam niye rahatsız ediyor!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 8'inci haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını yaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut, maçla ilgili iddialı konuştu. Bulut,dedi. Milli arayı verimli geçirdiklerini anlatan Bulut, az forma şansı bulan oyuncuların oyun temposuna adapte olması için hazırlık maçı yaptıklarını söyledi.Bulut, milli takım oyuncularının Fransa maçında asker selamı vermesinin ardından UEFA'nın başlattığı soruşturmayla ilgili de konuştu. Bulut,ifadelerini kullandı.Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmana sakatlığı bulunan Lokman, Juanfran katılmazken, Salih Uçan takımdan ayrı çalıştı. Yunan milli takımı kampında olan Bacasetas ile Siopis de antrenmanda yer almadı. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde futbolcular antrenmana topla ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından futbolcular iki gruba ayrılarak taktik çalışmayla idmanı tamamladı.